2018 akan jadi tahun besar untuk sepakbola ASEAN

Seiring tahun baru ini, editor FOX Sports Asia Gabriel Tan menilik para pemain dan tim-tim di kancah sepakbola ASEAN yang akan memiliki tahun besar di 2018.

1) Tiga negara ASEAN di AFC U-23

Tidak lama lagi turnamen besar akan digelar dengan mempertemukan tim-tim muda terbaik Asia di kejuaraan AFC U-23 di China.

Untuk kali pertama sejak kompetisi ini digelar pada 2013 silam, Asia Tenggara bakal memiliki tiga perwakilan [empat, jika Anda menyertakan Australia yang masuk dalam naungan AFF].

Thailand dan Vietnam akan kembali tampil setelah kelolosan dua tahun lalu dan ingin memperbaiki catatan mereka, selagi Malaysia – di bawah kepemimpinan Ong Kim Swee – bersiap menjalani debutnya dengan menghadapi Irak, Arab Saudi dan Yordania di Grup C.

National U-23 squad under Datuk Ong Kim Swee’s supervision have their full training session at the Jiangsu Training Base Stadium, Nanjing, China.

Vietnam menjadi tim dengan tantangan paling berat karena dipertemukan dengan Korea Selatan, Australia dan Suriah di Grup D. Sementara itu, Thailand boleh optimistis untuk lolos dari Grup B yang didalamnya dihuni juara bertahan Jepang, selain juga Korea Utara dan Palestina.

2) Liga lokal disesaki rasa ASEAN

Keputusan Thailand dan Malaysia untuk menambahkan kuota pemain ASEAN di liganya menjadi ide brilian, baik itu di dalam dan luar lapangan.

Selagi impian fans Myanmar atau Kamboja untuk melihat salah satu pemainnya seperti Aung Thu dan Chan Vathanaka untuk berkiprah di liga yang lebih tinggi, ini terasa seperti mengambil langkah kecil ke arah yang tepat, dan itu bukan selalu hal yang buruk.

Di atas lapangan, talenta matang dari negara tetangga bisa saja lebih baik ketimbang rekrutan kelas B atau C dari Eropa, Amerika Selatan atau Afrika. Dan di luar lapangan, keuntungannya bisa sama atau lebih besar.

Bayangkan berapa banyak fans Kamboja yang akan mengikuti partai Pahang? Atau berapa banyak suporter Myanmar yang mencoba untuk memiliki jersey Police Tero dengan “Aung Thu 10” di punggungnya?

Dan, jika kebijakan impor pemain ASEAN itu sukses, nantinya liga negara lain seperti Liga 1, S.League dan V.League 1 bakal menyusul.

3) Bisakah Indonesia, Filipina menjaga momentum?

2017 kemarin merupakan kelahiran liga lokal di dua negara Asia Tenggara itu sebagaimana Liga 1 Indonesia dan kompetisi sepakbola Filipina menggelar musim perdananya.

Meski masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki – PFL diganggu dengan masalah administratif serta penjadwalan – namun perlu diakui bahwa kedua liga itu cukup sukses.

Liga 1 memang rumit. Klub-klub tradisional seperti Arema dan Persib Bandung gagal total, selagi muncul kekuatan baru dalam diri Bhayangkara FC dan Bali United.

Dan, meski PFL tidak banyak diikuti, konklusi dari liga tertinggi di Filipina itu justru menjadi yang paling seru karena ada empat tim yang bersaing, dengan Ceres-Negros akhirnya keluar sebagai juara.

Tahun pertama selalu menjadi bahan pelajaran dan ekspektasi tidak pernah terlalu tinggi. Pada 2018 ini, tekanan ada pada dua liga itu untuk mereplika, atau memiliki kompetisi yang lebih sukses.

4) Thailand bersaing di Asia

Akan ada sedikit orang yang menentang bahwa – di sepakbola ASEAN sekarang ini – Thailand adalah yang terdepan.

Mereka adalah tim nasional terkuat untuk saat ini, baik itu di level senior dan junior, selain juga klub-klubnya berkompetisi secara reguler di Liga Champions Asia.

Mereka bahkan mengekspor bintang-bintangnya macam Chanathip Songkrasin dan Teerasil Dangda untuk menjajal liga besar seperti J1 League.

2018 akan menjadi tahun lainnya bagi Thailand untuk melanjutkan perkembangannya.

5) Digelarnya Piala AFF

Ya, Piala AFF tak diragukan lagi merupakan kompetisi terbesar di antara negara-negara ASEAN, namun jangan jadikan itu sebagai yang tertinggi untuk Asia Tenggara.

Tim-tim yang bertanding harusnya menyasar target yang lebih tinggi semisal lolos ke Piala AFC, Olimpiade, Piala Dunia U-20, Piala Dunia… dan masih banyak lagi.

Several youngsters made their international breakthrough in this year’s #AFFSuzukiCup. Who can go on to become one of Asia’s best players? pic.twitter.com/FaKJaIH0gY

— AFF Suzuki Cup (@affsuzukicup) December 21, 2016