Cedera lagi,Novak Djokovic batal tampil di Abu Dhabi

Novak Djokovic harus menunda jadwal come backnya. Djokovic yang sebelumnya sudah berlatih selama dua bulan belakangan untuk tampil diawal tahun 2018 justru mengalami cedera siku. Peraih 12 gelar Grand Slam itu seharusnya akan menghadapi Roberto Bautista Agut di Kejuaraan Tenis Dunia Mubadala, namun rencana itu harus berubah.

Roberto Bautista Agut, petenis Spanyol yang pada Kamis mengalahkan petenis Rusia Andrey Rublev di perempatfinal, jumat malam akhirnya bertemu Andy Murray. Pertandingan tersebut bukan menggantikan laga yang seharusnya dimainkan melawan Djokovic. Agut mendapat jalan pintas ke final di mana ia akan menjadi pemenang semifinal antara Kevin Anderson dan Dominic Thiem.

Sementara Djokovic yang seharusnya menjadikan Kejuaraan Mubadala sebagai ajang pemanasan terpaksa harus mengubah rangkaian tur selanjutnya. “Saya sangat kecewa karena saya terpaksa mundur dari Kejuaraan Tenis Dunia Mubadala. Saya menyukai turnamen ini dan benar-benar berharap bisa berkompetisi di Abu Dhabi. Sayangnya, tim medis saya telah menasihati saya bahwa siku saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih,” ujar Djokovic.

I am terribly disappointed that I am forced to withdraw from the Mubadala World Tennis Classic. Thank you all for your support 🙏 https://t.co/2ZhtrADXzl

— Novak Djokovic (@DjokerNole) 29 Desember 2017