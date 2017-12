Harry Maguire buyarkan kemenangan Manchester United

Gol Harry Maguire di menit terakhir pertandingan membuat Leicester City yang ia bela sukses memetik satu angka sdari Manchester United arahan Jose Mourinho, Minggu (24/12) dini hari WIB.

Dalam lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-19 semalam, tuan rumah Leicester membuka keunggulan terlebih dahulu di menit ke-27 lewat lesakan Jamie Vardy.

Berawal dari serangan balik yang dikreasi Riyad Mahrez, winger internasional Aljazair itu sukses menarik perhatian Chris Smalling hingga ia melupakan Vardy yang datang dari belakang. Tanpa terkawal, Vardy melepaskan tendangan yang tak mampu dibendung David de Gea.

“From one end to the other… the Foxes take the lead!” 💥

Here’s how LCFC Radio called @vardy7‘s 50th @PremierLeague goal 👉 https://t.co/u5tOV6RyPC pic.twitter.com/7uv87uKVmg

— Leicester City (@LCFC) December 23, 2017