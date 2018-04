Derby Madrid berakhir imbang

Derby panas yang mempertemukan Atletico Madrid dan Real Madrid tidak berhasil menemukan pemenang setelah kedua tim bermain sama kuat 0-0.

Dalam lanjutan La Liga pekan ke-12 yang digelar di Wanda Metropolitano, Minggu (19/11) dini hari WIB, baik Atletico dan Madrid sama-sama menurunkan kekuatan terbaiknya demi mengincar kemenangan.

Tim tuan rumah memiliki peluang terlebih dahulu lewat Angel Correa di menit ketiga. Akan tetapi, tendangan yang ia lancarkan memanfaatkan kelengahan lini belakang lawan justru tidak berbuah gol lantaran sepakannya masih melebar.

⏱ 3′ | 0-0 | WHAT A CHANCE! @AngelCorrea32‘s shot goes just wide. #AúpaAtleti #AtletiRealMadrid

— Atlético de Madrid (@atletienglish) November 18, 2017