Solanke & Cook disusulkan ke skuat Inggris

Dominic Solanke dan Lewis Cook dipanggil manajer Gareth Southgate untuk menambal skuat yang sudah compang-camping jelang laga uji coba kontra Brasil di Wembley, Rabu (15/11) dini hari WIB mendatang.

Kedua pemain itu menyusul kiper muda Angus Gunn yang sebelum ini disusulkan Southgate pada Jumat kemarin untuk mengisi kekosongan di sektor kiper setelah Jack Butland menarik keikutsertaannya karena cedera.

Baik Solanke, Cook dan Gunn sebelumnya bertugas memperkuat Inggris U-21 di jeda internasional kali ini, dengan ketiganya turun di pertandingan melawan Ukraina di Kiev beberapa waktu lalu. Mereka pun sudah pulang ke Inggris untuk kemudian meramaikan skuat The Three Lions pada Sabtu (11/11) kemarin.

#YoungLions duo @DomSolanke and @lewiscook_ have joined @AngusGunn01 in being promoted to the #ThreeLions squad.

