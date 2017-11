Australia imbangi Honduras

Wakil Asia Australia mengamankan hasil imbang 0-0 ketika bertandang ke markas Honduras di Estadio Olimpico untuk leg pertama babak play-off Piala Dunia 2018 zona interkontinental, Sabtu (11/11) pagi WIB.

Di pertandingan ini, Australia yang bermain tanpa Tim Cahill yang cedera ditekan terlebih dahulu oleh tim tuan rumah. Beberapa kali Honduras melayangkan umpan ke kotak penalti namun tak ada yang benar-benar mengancam kiper Mathew Ryan.

4' | Lanza takes the ball into the box for the hosts but Sainsbury makes a crucial tackle before the ball ultimately is collected by Ryan! 0-0 #HONvAUS #GoSocceroos — Caltex Socceroos (@Socceroos) November 10, 2017

Meski begitu, Australia sesekali balas menyerang dan memiliki kesempatan emas melalui tendangan Massimo Luongo dan Aaron Mooy. Akan tetapi, upaya yang mereka layangkan belum mampu menaklukkan kiper Donis Escober.

11' | CHANCE! Luongo into the area and forces a save and the follow-up deflects behind for our first corner! 0-0 #HONvAUS #GoSocceroos — Caltex Socceroos (@Socceroos) November 10, 2017

Kebuntuan Socceroos berlanjut saat laga semakin berjalan intens, dan hal yang sama juga berlaku untuk Honduras. Tercatat, lima tendangan yang dilayangkan tim tamu tepat ke arah sasaran, sedangkan tim tuan rumah hanya memiliki dua peluang yang semuanya gagal berbuah gol.

Hingga laga ini diakhiri oleh wasit Daniele Orsato, kedua tim tidak mampu mencetak gol yang sejatinya bisa memberi mereka keuntungan untuk melakoni leg kedua nanti.

The equation is simple. Win on Wednesday night and we will go to the @FIFAWorldCup. #GoSocceroos #HONvAUS pic.twitter.com/xjiAjl41jz — Caltex Socceroos (@Socceroos) November 10, 2017

Menurut rencana, partai lanjutan bakal digelar di ANZ Stadium, Sydney pada Rabu (15/11) sore WIB mendatang.

Susunan Pemain

Honduras: Escober; Beckeles, Palacios, Figueroa, Izaguirre; Claros, Mejia; Lanza (Chirinos 60), Lopez (Martinez 66’), Quioto; Lozano (Costly 73’).

Australia: Ryan; Wright, Sainsbury, Jurman; Risdon (Degenek 84’), Jedinak, Luongo, Mooy, Behich; Irinve (Rogic 74’), Juric (Rukavytsya 89’).