Inggris versus Jerman berakhir antiklimaks

Inggris dipaksa menerima hasil imbang 0-0 saat menjamu Jerman dalam sebuah laga uji coba yang digelar di Wembley, Sabtu (11/11) dini hari WIB.

Bermain tanpa sejumlah pilar utama dan menurunkan barisan muda, Inggris lebih banyak ditekan dan mereka nyaris kebobolan di menit ke-20 andai tendangan melengkung Leroy Sane tidak mengenai mistar gawang.

Tak lama berselang Jerman kembali mengancam dan nyaris mencetak gol. Kali ini, kiper Jordan Pickford menjadi penyelamat dengan ia menepis sepakan pertama Timo Werner sedangkan bola rebound yang ditendang Sane bisa disundul oleh bek Phil Jones.

Tim tuan rumah berusaha membalas. Di tiga menit jelang turun minum, pasukan Gareth Southgate hampir mendapati gol pembuka namun tendangan yang dilepaskan Tammy Abraham berbelok arah setelah terdefleksi Antonio Rudiger.

Di babak kedua, Inggris yang bermain di depan pendukungnya sendiri berusaha untuk keluar menyerang. Kesempatan emas mereka miliki lewat Jamie Vardy, tapi sundulannya memanfaatkan umpan silang Kieran Trippier bisa dicegat oleh kiper Marc-Andre ter Stegen.

Adapun di sisa menit yang ada, kedua tim tak mampu mencetak gol yang mengantar mereka pada kemenangan. Baik Inggris dan Jerman pada akhirnya terpaksa menerima hasil imbang ini tapi jeda internasional bulan ini masih akan berlangsung bagi mereka pada awal pekan nanti.

