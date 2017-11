Johansson bawa Swedia ungguli Italia

Swedia menjejakkan satu kakinya di Piala Dunia 2018 setelah mengamankan kemenangan 1-0 atas Italia di leg pertama babak play-off zona Eropa, Sabtu (11/11) dini hari WIB.

Di pertandingan yang digelar di Friends Arena semalam, Italia sejatinya memiliki peluang terlebih dahulu. Penyerang Andrea Belotti nyaris menjebol gawang tuan rumah andai sundulannya memanfaatkan umpan silang Matteo Darmian tidak melenceng tipis dari sisi kiri gawang.

Tak lama berselang Swedia balas mengancam lewat Ola Toivonen. Akan tetapi, tendangan yang dilancarkan mantan penyerang PSV itu masih belum menemui sasaran dan praktis gagal merepotkan Gianluigi Buffon.

Permainan Swedia sedikit membaik di babak kedua. Mereka bahkan unggul dalam penguasaan bola hingga akhirnya bisa memimpin di menit ke-61 melalui tendangan Johansson yang terdefleksi pemain belakang Italia.

Gol tersebut coba dibalas anak asuh Giampiero Ventura, dengan mereka nyaris bisa menyamakan skor saat laga tinggal menyisakan 20 menit ketika tendangan keras Darmian memperdaya kiper Robin Olsen, tapi sepakannya itu hanya mengenai mistar.

🇸🇪 vs. 🇮🇹 | #Italy denied by the post as #Sweden win first leg of the play-off. 👉 https://t.co/B5VCOEhviV #VivoAzzurro #SWEITA pic.twitter.com/nPL5yk97u7

Adapun hingga laga disudahi wasit Cuneyt Cakir, Italia gagal menyarangkan gol penyama dan harus menerima kekalahan menyakitkan ini. Terlepas itu, mereka masih mungkin lolos jika mampu memetik hasil positif di leg kedua yang menurut rencana digelar di Milan, Selasa (14/11) dini hari WIB mendatang.

⏰ | FT Sweden 1-0 Italy

We go home to Milan for the second leg of this play-off with a one-goal deficit to overturn on Monday night. #SwedenItaly 1-0 🇸🇪🇮🇹 pic.twitter.com/GAMBrGiOkA

— Italy (@azzurri) November 10, 2017