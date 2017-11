Dier kapteni Inggris lawan Jerman

Eric Dier akan memimpin Inggris untuk kali pertama ketika Wembley menjamu Jerman dalam sebuah laga uji coba internasional, Sabtu (11/11) dini hari WIB.

Gelandang Tottenham Hotspur itu akan menjadi pemain keenam yang dipercaya untuk mengapteni The Three Lions sejak Gareth Southgate mengambil alih tim pada September 2016 kemarin.

Mengenai keputusannya menunjuk Dier, Southgate mengatakan: “Eric adalah pemain yang telah menahbiskan tempatnya di skuat. Dia bermain dengan kedewasaan dan kecerdasan. Dia sangat mengerti pertandingan. Dia juga menjadi contoh yang baik.

“Pendekatannya kepada semua orang sangat profesional. Dia jarang melewatkan pertandingan dan bermain dengan sikap tidak egois. Saya pikir dia bisa menjadi pemimpin yang lebih besar ketimbang sekarang ini, dan saya ingin memberinya hadiah serta tanggung jawab ini.

“Dia itu dihormati semua orang karena pribadinya. Dia bisa menghubungkan semua pemain di tim. Dia adalah profesional papan atas.”

