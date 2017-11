Cannavaro kembali latih Evergrande

Fabio Cannavaro bakal menjalani periode kedua sebagai pelatih Guangzhou Evergrande setelah meneken kontrak berdurasi lima tahun.

Dalam pengumumannya di laman resmi klub pada Kamis (9/11) kemarin, Evergrande membenarkan bahwa Cannavaro memilih mundur dari pekerjaannya di Tianjin Quanjian tak lama setelah mengantar mereka lolos ke Liga Champions Asia tahun depan.

“Setelah mengadakan pertemuan, kami memutuskan untuk menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih Guangzhou Evergrande Taobao Football Club,” demikian disampaikan pihak klub lewat keterangan resminya.

Adapun bek legendaris Italia tersebut, yang mengapteni negaranya saat menjuarai Piala Dunia 2006, sebelumnya pernah menangani Evergrande pada November 2014 namun dipecat tujuh bulan berselang dan posisinya digantikan oleh Luiz Felipe Scolari.

Cannavaro lantas melanjutkan petualangannya ke Arab Saudi bersama Al Nasr namun namanya baru meroket kembali ketika menangani Quanjian, yang ia bawa promosi dari League One tahun lalu dan disusul finis ketiga di gelaran CSL tahun ini.

From today I am no longer the coach of Tianjin Quanjian

You will always be in my heart

Thank you all ❤️ pic.twitter.com/ajpDXKLy6n

— Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) November 6, 2017