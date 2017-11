Kerumitan Liga 1 di tengah euforia Bhayangkara

Kekacauan dan kontroversi mewarnai kompetisi kasta teratas sepak bola di Indonesia, Liga 1, setelah Bhayangkara FC (BFC) merayakan meraih gelar juara meski belum dikonfirmasi secara resmi.

Kontroversi tersebut bermula pada hari Rabu (8/9/2017) pagi ketika diumumkan bahwa Bhayangkara FC telah mendapatkan kemenangan 3-0 dari hasil imbang 1-1 saat laga melawan Mitra Kukar, dihukum karena dianggap menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat.

Dengan dua poin tambahan, Bhayangkara “bergerak” maju, menyalip pemimpin klasemen sebelumnya, Bali United, dan, setelah menang 3-1 atas Madura United pada Rabu, memimpin dengan beda tiga poin dari Bali United di puncak klasemen.

Kriteria pembeda pertama untuk tim yang memiliki poin yang sama adalah head to head, Bhayangkara unggul atas Bali United.

Dengan hanya tersisa satu laga di musim ini, tidak mungkin Bali United bisa merebut posisi teratas jika keputusan itu dinyatakan benar dan berlanjut.

Namun, Mitra Kukar memiliki pilihan untuk mengajukan banding dan, sebagai hasilnya, liga tersebut belum secara resmi mengonfirmasi gelar juara bagi Bhayangkara FC karena menunggu keputusan dari klub yang dihukum tersebut.

Tigor Shalom (COO PT. LIB) :

“Still not champions yet, there is still a process that we wait between Mitra Kukar and Bhayangkara, therefore the decision has not yet fixed. Mitra Kukar still can appeal and we’ll wait seven days after the decision release” pic.twitter.com/NGWahMzdfw

