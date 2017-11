David Moyes pelatih baru West Ham United

West Ham United menetapkan David Moyes sebagai manajer baru tak sampai 24 jam setelah pemecatan Slaven Bilic.

The Hammers kini terdampar di zona degradasi Liga Primer Inggris. Akhir pekan lalu menjadi performa terburuk Bilic, seiring West Ham dihajar 4-1 oleh Liverpool di London Stadium.

Para petinggi akhirnya mengambil keputusan untuk memecat Bilic. Langkah ini sejatinya ingin diambil musim lalu, ketika West Ham finis di peringkat ke-11, namun diurungkan. Siapa sangka, performa klub London itu kian payah.

Di sisi lain, Moyes belum kembali melatih sejak mundur dari Sunderland akhir musim lalu. Ia gagal menyelamatkan The Black Cats dari zona degradasi sehingga memilih pergi.

Adapun ia pernah memimpin beberapa klub top, termasuk Everton dan Manchester United. Setelah dipecat Red Devils, ia juga sempat menjadi pelatih di Real Sociedad.

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27

— West Ham United (@WestHamUtd) November 7, 2017