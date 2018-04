Bintang lima PSG hancurkan Angers

PSG meraih kemenangan telak 5-0 saat bertandang ke markas Angers dalam lanjutan Ligue 1 pekan ke-12, Minggu (5/11) dini hari WIB. Di partai ini, Edinson Cavani dan Kylian Mbappe masing-masing menceak brace untuk membantu klubnya semakin kokoh di puncak.

Mbappe membuka keunggulan timnya di menit kelima dengan meneruskan umpan silang yang dikirim Dani Alves dari sisi kiri, dan Alves kembali berjasa bagi gol yang dicetak Julian Draxler sembilan menit berselang setelah umpan terobosannya dicongkel winger internasional Jerman tersebut menjadi gol kedua.

The superb finish from Julian Draxler that made it a 2-0 PSG lead ?#SCOPSG pic.twitter.com/9UkBfeeoLe — PSG English (@PSG_English) November 4, 2017

Di setengah jam permainan, giliran Cavani yang mencatatkan namanya di papan skor. Dalam gol yang dicetaknya itu, penyerang internasional Uruguay tersebut dengan matang menuntaskan assist back heel Mbappe dan sepakan kerasnya tidak mampu dicegah oleh kiper Michel.

HALFTIME: PSG in the driver’s seat, up 3-0 over Angers at the break #SCOPSG ?? #AllezParis!! pic.twitter.com/uu4giiVYop — PSG English (@PSG_English) November 4, 2017

Les Parisiens membuktikan diri sebagai calon kuat juara di babak kedua. Di 45 menit terakhir ini, klub asal ibu kota Prancis itu menambah dua gol lewat Cavani dan Mbappe, masing-masing di menit ke-60 dan 84.

Gol kedua Cavani di pertandingan ini dicetak setelah memanfaatkan umpan terobosan yang dikirim Draxler, dan Mbappe menutup pesta kemenangan timnya di enam menit terakhir dengan menuntaskan kiriman dari Lucas Moura.

FULL TIME: Another stellar performance from PSG, who cruise to a 5-0 victory at Angers!! #SCOPSG #ALLEZPARIS!! ?? pic.twitter.com/zZslkWDJXd — PSG English (@PSG_English) November 4, 2017

Menyusul hasil ini, tim kaya raya asal Paris itu semakin kokoh di puncak dengan koleksi 32 poin dari 12 laga perdana dan unggul empat angka dari Monaco yang menjadi pesaing terdekat.

Sementara itu, kekalahan menyakitkan ini membuat Angers tertahan di peringkat ke-13 sebagiamana mereka baru mengoleksi 13 angka.