Nketiah jadi juru selamat Arsenal

Penyerang muda Arsenal Eddie Nketiah menunjukkan potensinya dengan mencetak dua gol yang sekaligus membantu Arsenal mengeliminasi Norwich City dari putaran keempat Piala Liga Inggris.

Di pertandingan yang digelar di Emirates Stadium pada Rabu (25/10) dini hari WIB, Arsenal arahan Arsene Wenger sempat tertinggal terlebih dahulu di menit ke-34 lewat gol Josh Murphy.

Tim tuan rumah yang mulai kehilangan kepercayaan diri lantas mencoba menurunkan Nketiah di menit ke-85, dan tak butuh waktu lama baginya untuk menyamakan skor setelah menyambut umpan Francis Coquelin guna menaklukkan kiper Angus Gunn.

Gol yang dicetak pemuda 18 tahun itu menghidupkan asa Arsenal dan juga membawa klub London utara itu ke babak tambahan waktu, dengan Nketiah lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor saat laga menginjak menit ke-96.

Adapun gol keduanya tersebut sudah cukup untuk membantu Arsenal lolos dari lubang jarum dan meloloskan mereka ke putaran kelima Piala Liga, sebagaimana Nketiah terpilih sebagai Man of the Match di pertandingan ini.

