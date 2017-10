Perisic sambut kemenangan atas Milan

Winger Inter Milan Ivan Perisic mengaku senang dengan kemenangan 3-2 yang diraih timnya saat melawan AC Milan, Senin (16/10) dini hari WIB, namun ia menilai timnya masih perlu banyak melakukan pembenahan.

Di pertandingan semalam, Inter harus berterima kasih kepada penyerang Mauro Icardi yang sukses menandai harinya dengan hat-trick di fase injury time, setelah sebelumnya kedua tim saling kejar-mengejar skor.

🎙 | #Perisic now keen to push on after dramatic #DerbyMilano success.

👉 https://t.co/DSQwDjTxNV#InterMilan pic.twitter.com/PiOYBpY8Gp

— Inter (@Inter_en) October 15, 2017