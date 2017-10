PSG susah payah kalahkan Dijon

PSG harus berterima kasih kepada bek Thomas Meunier karena dua golnya mampu menghadirkan tiga poin buat raksasa ibu kota Prancis tersebut saat bertandang ke markas Dijon.

Dijon 1-2 PSG

PSG ditahan klub papan bawah tersebut di babak pertama

Thomas Meunier lantas membuka asa di menit ke-70

Benjamin Jeannot menyamakan skor di menit ke-87

Meunier mencetak gol keduanya yang sekaligus menghadirkan kemenangan di masa injury time.

Rangkuman Pertandingan

Raksasa Prancis Paris Saint-Germain sempat menemui kesulitan saat menghadapi tim papan bawah Dijon. Mereka ditahan imbang tanpa gol di babak pertama.

Meski begitu, Thomas Meunier membuka keunggulan PSG di menit ke-70 memanfaatkan tangkisan yang tak sempurna dari kiper lawan.

Dijon menyamakan skor di tiga menit jelang bubaran yang membuka asa mereka untuk mengamankan satu poin, tapi Meunier menjadi mimpi buruk berkat gol keduanya di masa injury time.

FULL TIME: @thommills plays the hero, scoring both goals, including a stoppage-time winner, to give PSG a 2-1 victory at Dijon!! #DFCOPSG pic.twitter.com/tQ5Ih9gV1q

— PSG English (@PSG_English) October 14, 2017