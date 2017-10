Leipzig amankan kemenangan di markas Dortmund

RB Leipzig mengamankan tiga poin setelah mengalahkan pemuncak klasemen Bundesliga Borussia Dortmund di Signal Iduna Park pada Minggu (15/10) dini hari WIB.

Borussia Dortmund 2-3 RB Leipzig

Aubameyang mencetak gol pembuka di menit keempat

Sabitzer menyamakannya di menit kesepuluh

Poulsen lantas membawa Leipzig memimpin di menit ke-25

Papastathopoulos diusir wasit di menit ke-47

Augustin memperbesar keunggulan Leipzig dari titik putih di menit ke-49

Ilsanker diusir wasit lantaran menerima kartu kuning kedua di menit ke-56

Aubameyang mencetak gol keduanya lewat ekskusi penalti di menit ke-64

Rangkuman Pertandingan

Dortmund menjadi tim pertama yang mencetak gol lewat penyerang andalan Pierre-Emerick Auabameyang sebelum disamakan oleh Marcel Sabitzer.

Yussuf Poulsen kemudian memberi tim tamu keunggulan di menit ke-25 sebelum Dortmund harus kehilangan bek Sokratis Papastathopoulos yang menerima kartu merah di awal babak kedua.

Jean-Kevin Augustin membawa Leipzig unggul lebih jauh sebelum mereka kehilangan satu pemain akibat kartu kuning kedua yang didapat Stefan Ilsanker, dan Aubameyang membuka asa Dortmund lewat eksekusi penaltinya tak lama setelah satu jam.

FT @BVB 2-3 @RBLeipzig_EN Dortmund suffer a title blow as Leipzig pick up a memorable #Bundesliga win at Signal Iduna Park.#BVBRBL pic.twitter.com/PlWp0JCLjS — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Laporan Pertandingan

Dortmund keluar mengancam terlebih dahulu setelah Maximilian Philipp sukses mencuri bola dari lini belakang Leipzig, namun upayanya itu masih bisa diblok.

Meski begitu, Aubameyang tidak menemui kegagalan dengan ia merebut bola dari kaki Ilsanker dan tanpa kesulitan berarti menaklukkan kiper Peter Gulacsi.

4′ GOAL! 1-0 @BVB@RBLeipzig_EN shoot themselves in the foot and Aubameyang punishes them by scoring the opener!#BVBRBL pic.twitter.com/FZhZI4cQp5 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Roman Burki kemudian dipaksa keluar dari gawangnya untuk menyelamatkan tendangan mendatar Augustin, namun kemudian ia kebobolan di menit kesepuluh setelah free-kick Kevin Kampl disundul Marcel Halstenberg dan diteruskan menjadi gol oleh Marcel Sabitzer.

10′ GOAL! 1-1 @RBLeipzig_EN Good free kick from the visitors and Sabitzer is there head them level. What a start!#BVBRBL pic.twitter.com/lTK7vDGIue — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Luar biasanya Leipzig berbalik unggul di menit ke-25 lewat Poulsen, dengan ia memanfaatkan eksplosivitas Bruma dari sektor kiri penyerangan dan tanpa kesulitan berarti menyontek bola di mulut gawang.

25′ GOAL! 2-1 @RBLeipzig_EN WOW! Bruma embarks on a powerful run and sets up Poulsen for an easy tap-in.#BVBRBL pic.twitter.com/3zKgEkA5QY — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Itu adalah kali pertama bagi Dortmund untuk tertinggal di musim ini dan mereka lantas berusaha untuk membalas, namun tak ada gol yang bisa mereka ciptakan di sisa babak pertama.

Di awal babak kedua, Augustin membawa Leipzig semakin menjauh lewat eksekusinya dari titik putih di menit ke-49, setelah sebelumnya ia dijatuhkan Sokratis Papastathopoulos yang lantas dihadiahi kartu merah oleh wasit.

Harapan Dortmund seperti menyala kembali saat wasit memberi Ilsanker kartu kuning keduanya di menit ke-56 setelah melanggar Aubameyang.

Kemudian pasukan Peter Bosz menaikkan tempo untuk mencari gol kedua dan mendapatkannya di empat menit setelah satu jam lewat penalti Aubameyang, yang sebelumnya dilanggar oleh Bernardo.

64′ GOAL! 2-3 @BVB Aubameyang calmly picks his spot and converts the penalty. GAME ON!#BVBRBL pic.twitter.com/Twe8mB3Y17 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 14, 2017

Di sisa menit yang ada, sejumlah serangan yang dilancarkan kedua kubu tidak mampu berbuah hasil dan laga ini menjadi milik Leipzig yang pulang dengan membawa tiga poin.