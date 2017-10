Suarez paksa Atletico main imbang

Atletico Madrid menikmati keunggulan 1-0 atas Barcelona sebelum gol telat Luis Suarez memaksa kedua tim berbagi satu angka di Wanda Metropolitano pada Minggu (15/10) dini hari WIB.

Atletico Madrid 1-1 Barcelona

Saul membawa tuan rumah memimpin

Jan Oblak mampu menggagalkan upaya Suarez

Tendangan Lionel Messi sempat membentur mistar

Suarez membawa Barca mengamankan satu poin di akhir laga

Rangkuman Pertandingan

Atletico menjadi tim terbaik di awal laga dan mendapatkan keunggulannya lewat gol Saul.

Barca kemudian merespons dengan kekuatannya di babak kedua dan sukses menyamakan kedudukan di sepuluh menit terakhir menyusul penyelesaian matang Suarez dalam menyambut umpan silang Sergi Roberto.

Laporan Pertandingan

Awal dari laga ini berjalan menarik dan itu terbukti dengan nyarisnya Lionel Messi membuka papan skor di menit pertama, namun upayanya itu bisa digagalkan oleh Saul Niguez yang melakukan tekel telat.

Berikutnya giliran Antoine Griezmann yang memiliki peluang untuk tim tuan rumah, dengan ia menguji Marc-Andre ters Stegen yang masih sigap dalam mengawal gawang. Semenit berselang pemain internasional Prancis itu kembali mengancam kiper tim tamu memanfaatkan umpan terobosan Saul, namun sekali lagi Ter Stegen mampu menangkisnya.

Tekanan yang dihadirkan Atletico akhrinya terbayar di menit ke-21 setelah Saul menuntaskan assist Yannick Carrasco lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Menyusul gol tersebut, tim tuan rumah membuat Barca kesulitan dan menjaga keunggulannya hingga jeda.

Di babak kedua, Atletico kembali memaksa kiper lawan untuk bekerja dan melakukan penyelamatan. Namun Barca bukannya tanpa peluang, mereka mewakilkan Suarez di menit ke-55 setelah sebelumnya melewati dua bek dan memaksa Oblak bereaksi.

Dua menit kemudian tendangan Messi membentur mistar yang sekaligus menandai bahwa Barca mencoba bangkit. Tim asal Catalunya itu terus menekan hingga akhirnya sukses menyamakan skor di delapan menit terakhir berkat gol sundulan Suarez menyambut umpan silang Roberto.

Di sisa menit yang ada, kedua tim gagal mencetak gol lainnya dan terpaksa puas berbagi satu angka.

