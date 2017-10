Comeback Watford kejutkan Arsenal

Gol telat Tom Cleverley memberi Watford kemenangan 2-1 atas Arsenal di Vicarage Road pada Sabtu (14/10) setelah sebelumnya penalti Troy Deeney membatalakan gol pembuka The Gunners yang dicetak Per Mertesacker.

Rangkuman Pertandingan

Di pertandingan yang berjalan ketat di awal ini, Mertesacker mampu memecah kebuntuan setelah menyambut sepak pojok Granit Xhaka dengan sundulan untuk kemudian menjebol gawang Heurelho Gomes dan membawa Arsenal memimpin.

Hector Bellerin bertanggung jawab atas penalti Watford di menit ke-70 yang bisa dimaksimalkan oleh Troy Deeney, dan dua menit di masa injury time, Cleverley menjadi pahlawan kemenangan tim tuan rumah berkat gol yang ia cetak.

Laporan Pertandingan

Ini adalah laga yang berjalan sangat ketat di menit-menit awal mengingat kedua tim berusaha menguasai bola tanpa menciptakan banyak peluang.

Watford memiliki kesempatan pertama di menit ke-20 ketika Abdoulaye Doucoure melewati Bellerin dan memberi umpan silang yang disambut sundulan oleh Roberty Pereyra, namun sayang upayanya tidak membahayakan gawang Petr Cech.

Peluang pertama bagi Arsenal datang di setengah jam permainan ketika Mohamed Elneny mencoba melancarkan sepakan dari jarak 25 meter, tapi tendangannya melambung tipis di atas mistar Gomes.

Adapun gol pemecah kebuntuan akhirnya datang dari Mertesacker, yang dengan mudah melompati Cleverley saat menyambut sepak pojok Xhaka hingga akhirnya membawa The Gunners unggul di lima menit sebelum jeda.

Gol tersebut memberi periode bagus untuk pasukan Arsene Wenger yang memiliki sejumlah peluang, seperti Xhaka yang sempat melepaskan dua tendangan namun itu tidak cukup bagus untuk menjebol gawang Gomes hingga akhirnya babak pertama disudahi dengan keunggulan satu bola.

Di babak kedua, Watford mengawali laga dengan positif dan Richarlison yang meliuk di sektor kiri pada menit ke-52 nyaris mencetak gol penyama andai tendangannya tidak melenceng.

Nasib apes didapat Arsenal saat laga menginjak satu jam lantaran penyerang Danny Welbeck mengalami cedera, dengan posisinya kemudian digantikan oleh Mesut Ozil. Sang gelandang membuat dampak instan lewat sodoran umpannya kepada Alex Iwobi, yang tendangannya dari jarak sempit bisa ditepis oleh Gomes.

Bellerin kemudian menjatuhkan Richarlison di dalam kotak terlarang dan insisden tersebut membuat wasit Neil Swarbrick tidak segan untuk menunjuk titik penuh. Deeney maju sebagai eksekutor dan tanpa kesulitan berarti menyamakan skor di 20 menit tersisa.

The Hornets melanjutkan upayanya untuk mencari gol kemenangan dan usaha mereka berbuah hasil di dua menit memasuki masa injury time. Tim tuan rumah pun harus berterima kasih lantaran tendangan yang dilancarkan Cleverley membuahkan tiga angka untuk membawa Watford bertengger di urutan keempat.

FT | What a performance!! Another late goal secures #watfordfc all 3️⃣ points against @Arsenal. U’Ornssss!! pic.twitter.com/gmxojigQ7e

— Watford FC (@WatfordFC) October 14, 2017