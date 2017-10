Rasisme di Piala Dunia jadi perhatian Toure

Yaya Toure memberi peringatan bahwa turnamen empat tahunan tersebut bisa menjadi sebuah “kekacauan besar” jika sampai terjadi perilaku rasisme.

Sepakbola di Rusia selama ini akrab dengan nyanyian berbau rasisme dan diskriminasi, meski mereka sudah sering mendapat komplain dari pemain dan klub.

Toure sendiri pernah menjadi korban dari tindakan tidak menyenangkan tersebut ketika Manchester City bertandang ke markas CSKA Moskwa di ajang Liga Champions pada 2013 silam.

Pemain berusia 34 tahun itu baru-baru ini ikut ambil bagian dalam sebuah film pendek untuk mengingatkan isu rasisme ini agar tidak muncul masalah di turnamen tahun depan.

I am proud to support @farenet action weeks! There is no place for racism in football or society!!!

Watch this film: https://t.co/lgPAL2sytA pic.twitter.com/Bzz9aZdxlD

— Yaya Touré (@YayaToure) October 12, 2017