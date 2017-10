Adrien Silva mulai berlatih di Leicester City

Manajer Leicester Craig Shakespeare mengonfirmasi bahwa Adrien Silva mulai berlatih bersama tim utama, meski masa depannya belum jelas.

The Foxes menyepakati harga sebesar £25 juta dengan Sporting CP untuk jasa bintang internasional Portugal itu pada tenggat transfer kemarin, namun surat-surat untuk meresmikan kepindahannya justru telat dikirimkan 14 detik.

Leicester kemudian melayangkan banding karena transfer Silva ditolak untuk disahkan oleh FIFA, dengan mereka membuka diri untuk berjuang melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Shakespeare sendiri mengungkapkan bahwa Silva kembali ke negara asalnya setelah bandingnya ditolak, namun kini ia sudah kembali dan berlatih bersama tim utama.

