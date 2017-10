Robben: Bayern bisa bangkit bersama Heynckes

Arjen Robben mengaku senang dengan comeback Jupp Heycnkes dan ia percaya pelatih veteran itu bisa mengembalikan Bayern Munich ke jalur kemenangan.

Juara Bundesliga itu sebelum ini mengalami awalan yang berliku – menang empat kali dari enam laga pembuka di liga sebelum kalah telak 3-0 dari Paris Saint-Germain di babak grup Liga Champions.

Kekalahan tersebut membuat Carlo Ancelotti terpaksa lengser dari kursinya sebagai pelatih kepala, dengan Bayern kemudian merayu kembali Jupp Heynckes yang sejatinya sudah menyatakan pensiun pada 2013 silam.

Sebaliknya, Robben justru memutuskan mundur dari pentas internasional setelah gagal membawa Belanda ke Piala Dunia 2018 untuk kemudian fokus bersama klub, dan ia yakin kpeutusan Bayern untuk kembali pada Heynckes bakal berbuah positif.

112 – Arjen Robben scored or assisted a goal once every 112 minutes for the Netherlands (37 goals, 29 assists). Farewell. pic.twitter.com/macLLT3ROE

— OptaJohan (@OptaJohan) October 10, 2017