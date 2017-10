Panama lolos ke Piala Dunia, Amerika Serikat tersungkur

Amerika Serikat secara tak terduga gagal lolos ke Piala Dunia tahun depan setelah kalah 2-1 dari tim juru kunci Trinidad & Tobago.

Kekalahan tersebut, ditambah dengan kemenangan dramatis yang diraih Panama serta Honduras, membuat Amerika finis di urutan kelima zona CONCACAF dan bahkan gagal melaju ke play-off.

Panama sendri sukses finis di urutan ketiga, selagi Honduras berakhir sebagai urutan keempat, yang berarti mereka kini bakal bertemu Australia di partai play-off interkontinental.

Tim peringkat bawah Trinidad & Tobago, yang tidak memenangkan sembilan pertandingan sebelumnya, mengejutkan Amerika dan unggul 2-0 di babak pertama berkat gol bunuh diri Omar Gonazlez dan sepakan keras Alvin Jones.

Bintang Amerika Christian Pulisic sempat memperkecil kedudukan setelah jeda, dan meski mereka telah melakukan yang terbaik, salah satunya lewat tendangan pemain pengganti Clint Dempsey yang membentur mistar, Amerika pada akhirnya gagal mencari gol penyama yang lantas memaksa mereka bergantung dari hasil di tempat lain.

Sayangnya, Panama justru mengemas gol telat lewat Roman Torres untuk membukukan kemenangan 2-1 atas Kosta Rika dan melampaui posisi Amerika di tabel klasemen.

Kemenangan Panama itu dibumbui kontroversi, karena gol penyama mereka yang dicetak Blas Perez sama sekali tidak melewati garis gawang.

Unbelievably peak #CONCACAF in #PANCRC. Blas Perez’s equalizer for #Panama vs #CostaRica never crossed the line but was given as a goal! 😡😡 pic.twitter.com/6vTLTiU7ZE

— Jason Foster (@JogaBonitoUSA) October 11, 2017