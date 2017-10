Advocaat: Belanda akan rindukan Robben

Pelatih Belanda Dick Advocaat melemparkan pujian untuk winger Arjen Robben yang memutuskan pensiun dari pentas internasional setelah gagal mengantar negaranya ke Piala Dunia 2018.

Belanda sendiri menang 2-0 atas Swedia di laga pamungkas babak kualifikasi, Rabu (11/10) dini hari WIB, dengan Robben mencetak semua gol tim Oranje namun itu saja tidak cukup karena mereka kalah selisih gol dari Swedia yang berhak melaju ke fase play-off.

Robben kemudian mengumumkan pensiun dari Belanda tak lama setelah peluit panjang dibunyikan, dan Advocaat menjadi orang pertama yang memberikan tribut untuk the flying Dutchman.

Kepada wartawan, Advocaat mengatakan: “Arjen itu masih dan tetap merupakan salah satu pemain terbaik di dunia. Dia masih bisa tampil baik di level klub.

“Namun ini adalah sebuah kehilangan besar untuk tim nasional mengingat kami akan bermain tanpa dia, padahal dia itu adalah pemain berkualitas. Kami akan merindukannya, tidak dirgaukan lagi.”

Advocaat bukan satu-satunya orang yang menyampaikan tributnya untuk Robben, lantaran ada banyak pesan dari seantero dunia yang juga mengapresiasi pemain berusia 33 tahun tersebut seperti di bawah ini:

Arjen Robben has played his final int’l game: 37 goals, 96 matches. He will forever be remembered as one of Oranje’s greatest ever players pic.twitter.com/6bjP5gJoe0

— Mohamed Moallim (@iammoallim) October 10, 2017