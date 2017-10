Jupp Heynckes siap bantu James Rodriguez

Pelatih anyar Bayern Munich Jupp Heynckes mengakui bahwa kendala bahasa membuat James Rodriguez kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Jerman dan Bundesliga.

Pemain internasional Kolombia, James, didatangkan ke Allianz Arena untuk durasi dua tahun pinjaman dari Real Madrid pada Juli kemarin. Ia direkrut saat tampu kepemimpinan Bayern masih dipegang Carlo Ancelotti.

Namun masalah hamstring yang dialami pada pramusim kemarin membuat James telat untuk memulai kompetisi. James bahkan baru mencatatkan debut kompetitifnya untuk Bayern dalam lanjutan Bundesliga melawan Hoffenheim pada 9 September kemarin.

Playmaker berusia 26 tahun itu baru mencatatkan lima penampilan di semua kompetisi untuk raksasa Bavaria tersebut, dan pemecatan Ancelotti memanaskan rumor bahwa ia akan kembali ke Madrid.

🎙 “We’ll get back to winning ways with our fans behind us!”#FCBayernTV caught up with Jupp #Heynckes ⬇️ pic.twitter.com/kCslQ4YtSC

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 9, 2017