Martinez: Lukaku ‘fit 100 persen’, bisa tampil lawan Siprus

Penyerang Manchester United Romelu Lukaku dinyatakan ‘fit 100 persen’ meski sempat dikhawatirkan mengalami cedera engkel. Ia pun diklaim bisa turun memperkuat Belgia di laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia 2018 melawan Siprus pada Rabu (11/10) dini hari WIB.

Pada Senin kemarin pelatih Belgia Roberto Martinez menyatakan bahwa Lukaku sudah pulih dari cedera yang membuatnya absen dalam kemenangan 4-3 atas Bosnia & Herzegovina.

Belgia sendiri telah lolos ke Rusia tahun depan dengan status sebagai pemuncak Grup H, dan Martinez juga membuka kemungkinan untuk tidak memainkan Lukaku di laga kontra Siprus, yang sejatinya tidak lagi berarti penting untuk tim berjuluk The Red Devils tersebut.

“Alasan mengapa dia [Lukaku] tidak berada dalam skuat di pertandingan sebelumnya adalah karena dia tidak dalam kondisi 100 persen,” terang Martinez. “Sekarang dia sudah 100 persen namun kami harus mempertimbangkan partisipasinya di partai nanti mengingat dia baru berlatih satu kali dengan tim ini.

“Dia berlatih secara individu, sangat bagus, namun kami harus mempertimbangkan semuanya.”

Good news from Belguim tonight – Lukaku “100 per cent fit” after ankle injury for Grp H match tomorrow night. Can only be good for @ManUtd.

— Jim White (@JimWhite) October 9, 2017