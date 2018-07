Bid Farewell to Kim Ha Na @kim.h.n_1227! Kim Ha Na is reported to have retired from International badminton as her ranking with Seo Seung Jae (no 5 in thr world) disappeared from the world rankings this week. It was reported by badzine that her retirement documentation was submitted to the BWF earlier in the week. Indonesian: Ayoooo yang mau sampaikan salam perpisahan ke Kim Ha Na monggo! Dari sumber badzine, Doi sudah resmi berhenti bermain di turnamen bulutangkis internasional yaaaaa. Dikabarkan oleh badzine, dokumen pensiun mantan rank 1 dunia ini sudah diterima BWF pada awal pekan ini dan makanya sudah diproses dan rankingnya no.5 dunia dengan Seo Seung Jae udah hilang kemarin. Pantesan ranknya hilang kemarin…. mimin sudah curiga… ternyata bener doi pensiun dari turnamen internasional, tapi bisa jadi masih main di turnamen lokal Korea. Yok yang mau ucapin salam perpisahan ke @kim.h.n_1227 monggo mention dan tulis ucapannya di kolom komentar di bawah. Sumber: Badzine.net. #korea #korean #bye #goodbye #goodluck #farewell #quotesoftheday #jakarta #athlete #lebaran2018 #hariraya #ramadhan #celebration #family #emas #champion #winner #awesome #crazy #asian #allthebest #badminton #badmintonplayer #love #indonesia #bulutangkis #羽毛球 #バドミントン #배드민턴

