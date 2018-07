Juara US Open, Li Xuerui makin percaya diri

Mantan pebulu tangkis tunggal putri nomor satu dunia, Li Xuerui, baru saja meraih gelar turnamen US Open 2018. Pada laga final di Fullerton Titan Gym, California, Minggu (17/6/2018) atau Senin dini hari WIB, Li menang atas pemain tuan rumah Amerika Serikat, Zhang Beiwen, dengan 24-26, 21-15, 21-11.

Hasil tersebut membuat Xuerui semakin percaya diri. Apalagi dia menjadi pembuka kesuksesan China dalam event tersebut di mana mereka meraih tiga gelar. Selain Xuerui, Negeri Tirai Bambu ini pun juara pada sektor ganda putri melalui Tang Jinhua/Yu Xiaohan dan Ou Xuanyi/Xiangyu Ren (ganda putra).

Quotes of the tournament | Li Xuerui | 2018 Yonex Us Open #badminton #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/SyuX4XL0DP

— BWF (@bwfmedia) June 19, 2018